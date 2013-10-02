Кабмін встановив штраф за відмову покупцю у безготівковому розрахунку

Кабінет міністрів встановив норму, згідно з якою торгівельні підприємства, що відмовили покупцю у розрахунку за товар з використанням платіжної картки, можуть бути оштрафовані в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів, що на сьогодні становить 8,5 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес -службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі, відповідну постанову про внесення змін до Положення про порядок накладення та стягнення штрафів прийнято на засіданні Кабміну 2 жовтня.

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"Документ передбачає, що у разі відмови споживачу у наданні послуги, в даному випадку - неможливість розрахуватися за товари або послуги електронними засобами платежу, вводиться нова норма адміністративної відповідальності.

А саме, за обмеження або відмову в реалізації прав споживачів щодо можливості розраховуватися платіжними картами, на суб'єкти господарювання накладається стягнення у вигляді штрафу в розмірі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - йдеться у повідомленні прес-служби.