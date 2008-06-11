Одесит вдало підробив більше 20 платіжних карток

На Одещині оперативники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили 35-тирічного місцевого жителя, який, використовуючи підроблену платіжну картку, незаконно отримав 10 тисяч гривень в одному з банкоматів комерційного банку.

Як повідомили УНІАН у Департаменті Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України, проведеною дослідчою перевіркою встановлено, що зловмисник неодноразово використовував підроблені платіжні картки з метою протиправного отримання грошових коштів, як правило, з рахунків клієнтів іноземних банків. На сьогодні доводиться причетність затриманого у тридцяти аналогічних епізодах, під час яких, за даними оперативників, використовувалось понад двадцять екземплярів підроблених електронних платіжних карток.

За зібраними працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю матеріалами порушено кримінальну справу.