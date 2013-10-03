Італійська Unicredit розглядає можливість продажу банку в Україні

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це повідомляють польські ЗМІ з посиланням на заяву виконавчого директора Unicredit Федеріко Гідзоні.

Виконавчий директор, коментуючи плани банку в Україні, сказав журналістам: "Ми вивчаємо ринок, але нелегко вийти з таких країн. Продаж в Казахстані у нас тривав два роки" .

Представники прес-служби банку не були доступні для негайного коментаря і поки не відповіли на письмовий запит УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, у липні поточного року стало відомо, що польський банк Pekao SA продав належний йому банк "Юнікредит Банк " в Україні своєму головному акціонеру - італійської Unicredit за 166 300 000 дол.

Pekao на кінець минулого року оцінював активи свого банку в Україні в 720 млн дол , що на 18 % менше, ніж роком раніше , а зобов'язання - в ​​270 млн дол , що на 10 % менше.

Торік " Юнікредит Банк" скоротив чистий прибуток у порівнянні з 2011 роком на 37 % - до 11 млн дол при зниженні виручки на 15% - до 58 млн дол (за курсом 1USD = 3,3 PLN) .

Згідно зі звітом Pekao , в першій половині поточного року " Юнікредит Банк " скоротив чистий прибуток більш ніж в 2 рази - до 2,8 млн дол на тлі падіння операційної виручки на 16% - до 21,4 млн дол

Активи банку на кінець червня поточного року склали 730 млн дол при зобов'язаннях в 330 млн дол.