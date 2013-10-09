Кабмін встановив ліміт щорічного обсягу держгарантій
14:41, 09 жовтня 2013Суспільство
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Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні ухвалив постанову про ліміт щорічного обсягу гарантій, що надаються державою
Колобов назвав ліміт держгарантій
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам після засідання уряду повідомив міністр фінансів Юрій Колобов.
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Зокрема, відповідаючи на запитання журналістів, чи розглядали цей документ на сьогоднішньому засіданні, він сказав: “Так, це постанова Кабінету міністрів, граничний обсяг на рівні 20 мільярдів. Там все - і заборгованість за ПДВ, і заборгованість за тарифами, і таке інше”.
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