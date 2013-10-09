Кабмін встановив ліміт щорічного обсягу держгарантій

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам після засідання уряду повідомив міністр фінансів Юрій Колобов.

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Зокрема, відповідаючи на запитання журналістів, чи розглядали цей документ на сьогоднішньому засіданні, він сказав: “Так, це постанова Кабінету міністрів, граничний обсяг на рівні 20 мільярдів. Там все - і заборгованість за ПДВ, і заборгованість за тарифами, і таке інше”.