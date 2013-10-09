Росія зняла обмеження на поставки українського сиру

Управління Федеральної служби з ветеринарного та фітосанітарного нагляду Російської Федерації (Россільгоспнагляд) зняв тимчасові обмеження на поставки до країни товарів одного з найбільших в Україні виробників молочних продуктів «Виробничого об'єднання «Моліс», йдеться в рішенні відомства, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

«За результатами аналізу матеріалів, представлених ветеринарною службою України щодо усунення порушень, виявлених фахівцями Митного союзу в ході інспекції 2012 року, з 8 жовтня 2013 року скасовуються тимчасові обмеження на поставки продукції тваринного походження підприємства «Виробниче об'єднання «Моліс», - сказано в документі.

Як повідомляв УНІАН, із жовтня 2012 року Россільгоспнагляд після інспекції українських підприємств, що займаються виробництвом продукції тваринництва, обмежив поставки до РФ для 8 підприємств, серед яких були «Моліс», «Бель Шостка Україна», «Данон Дніпро», «Білоцерківський молочний комбінат» та ін.

На тему: Росія знову верне носа від українського сиру

Довідка УНІАН. Виробниче об'єднання «Моліс» працює на ринку України з 1998 року. До складу підприємства входять Дніпрорудненський сироварний комбінат, Михайлівський маслозавод та Акимівський сирзавод. Основним напрямком діяльності «Моліс» є випуск сирної продукції. Компанія входить до трійки найбільших гравців ринку за обсягами виробництва плавлених сирів (із часткою 15%) і до десятки - за категорією сирних продуктів (3%). До асортименту компанії також входять масло, сметанні продукти, сухе молоко, суха сироватка та інші молочні продукти. Продукція компанія представлена ТМ «Моліс», «Моліка», «Молочний пан».

У 2012 році «Виробниче об'єднання «Моліс» отримало 1,5 млн грн чистого прибутку проти 6,4 млн грн чистого збитку в 2011 році.