Аварійні мости у Львові можуть призвести до загальнонаціональної екологічної катастрофи

«У разі подальшої бездіяльності в питанні будівництва нових мостів на автомобільній дорозі Львів-Стрий на ділянці Львів-Ходорів (вул. Городоцька, 166) забезпечити екологічну безпеку для міста й загалом для всієї України стає неможливим», - повідомила УНІАН прес-служба ЛЗ.

Залізничні колії, які проходять під вказаними мостами, є частиною головного транзитного транспортного коридору, який сполучає Україну з країнами Європи, а отже, тут здійснюється інтенсивний рух поїздів із небезпечними вантажами, хімічними речовинами, нафтопродуктами. Прес-служба підкреслює, що падіння частин конструкції мостів у будь-який момент може викликати залізничну аварію, наслідки якої неможливо спрогнозувати.

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ЛЗ неодноразово зверталася до міської влади з проханням вирішити проблеми, що стосуються ремонту аварійних мостів. В результаті спеціалізованих оглядів компетентними організаціями автомобільний шляхопровід, розташований на вул. Городоцькій, 166 у Львові, визнали не просто аварійним, а таким, що потребує невідкладного виконання робіт із усунення загрози неконтрольованого падіння на залізничні колії елементів конструкції. Подібна ситуація й з іншим шляхопроводом.

ЛЗ звертається до всіх організацій, служб і органів влади, які компетентні в подібних питаннях, з проханням максимально приділити увагу цій проблемі, а також допомогти в її вирішенні.

Довідка УНІАН. Львівська залізниця обслуговує територію 7 областей, проходячи через Карпати, Прикарпаття, Волинську область. На залізниці діють 354 станції, з них 252 відкриті для вантажних операцій.