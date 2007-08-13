Рудьковський назвав причину фосфорної аварії

Аварія на залізничному перегоні Красне-Ожидів у Львівській області, що призвела до витоку жовтого фосфору, сталася через порушення правил його вантаження і несправності цистерни.

Про це в інтерв`ю тижневику «Контракти» від 13 серпня заявив міністр транспорту України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ з посиланням на дані попередньої технічної експертизи, проведеної фахівцями Мінтрансзв`язку.

Так, за його словами, «вже є підстави стверджувати, що аварія викликана порушенням правил вантаження жовтого фосфору і несправністю цистерни, яка першою зійшла з рейок. З`ясувалося зокрема, що в місці витоку фосфору відсутня ущільнююча прокладка, а також не працював клапан регулювання тиску в цистерні. Можливо, додатким чинником аварії стала несправність однієї ресори цистерни», - сказав М.РУДЬКОВСЬКИЙ.

У зв`язку з цим він підкреслив, що «є низка питань до власника вантажів - казахської компанії». За даними міністра транспорту України, причин аварії, за які несли б відповідальність працівники «Укрзалізниці», не виявлено.

«Експерти ретельно проаналізували, чи змінилася ширина шляхів в результаті аварії. І встановили, що залізничне полотно було у нормальному стані. Робота комісії продовжується, фахівці Новосибірського державного університету шляхів сполучення уточнюють певні нюанси», - підсумував М.РУДЬКОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня прес-служба «Залізниць Казахстану» розповсюдила повідомлення про те, що причиною сходження цистерн з фосфором з рейок є ремонт залізничних колій, що проходив в день проходження вантажу на ділянці.

Раніше генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК причиною аварії називав недотримання відправником міжнародних правил перевезення небезпечних вантажів. За його словами, фосфор в цистернах, що перекинулися, був покритий шаром води завтовшки 27-30 см, тоді як міжнародними правилами перевезення небезпечних вантажів встановлена норма 60 см.

*** 16 липня в Буському районі Львівської області на залізничному перегоні Красне-Броди поблизу станції Ожидів Львівської залізниці в результаті нез’ясованих обставин відбулася аварія вантажного потягу. У складі потягу знаходилося 58 вагонів, зокрема 15 спеціальних цистерн по 50 тонн кожна, з жовтим фосфором.

В результаті аварії зійшло з рейок 15 цистерн з жовтим фосфором, 6 з яких загорілися.

Під час ліквідації пожежі утворилася хмара з продуктів горіння, в зону ураження потрапило 14 населених пунктів Буського району і окремі території Радехівського і Бродівського районів області.