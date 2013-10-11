Фюлє прогнозує 6% щорічного росту ВВП України в разі асоціації

Режим вільної торгівлі з Євросоюзом, який запрацює у разі підписання Угоди про асоціацію України і ЄС, даватиме щорічно приріст українській економіці понад 6%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Комісар Європейського Союзу з питань розширення і європейської політики сусідства Штефан Фюле на круглому столі у Верховній Раді.

“Ми провели оцінювальне дослідження, перш ніж ми почали проводити переговори, і ми вважаємо, що щорічний приріст ВВП (України - УНІАН) становитиме більш ніж 6%, якщо зону вільної торгівлі буде повністю запроваджено”, - сказав Фюле.

Комісар також відзначив, що для українських товаровиробників розроблені перехідні положення, які допоможуть українській економіці адаптуватися для переходу на стандарти ЄС.

“Переговори про механізми лібералізації передбачають захист економіки України, щоб зміни не проходили дуже швидко”, - сказав Фюле.