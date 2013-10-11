Ситуація в США - це жах без кінця, - екс-заступник голови НБУ

Про це в ході круглого столу «Фінансове майбутнє США» в Інституті Горшеніна заявив виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера Олег Устенко. "Я згоден, що Україна на тлі США , у яких державний борг перевищує 100% ВВП , відчуває себе дуже навіть непогано. Наш внутрішній і зовнішній борг знаходиться на рівні нижче 37 % ВВП. Але теж правда , що на відміну від США, у нас немає друкарського верстата , який ми могли б включити , надрукувати гривню і роздавати її по всьому світу", - сказав експерт, підкресливши, що внаслідок цього українська економіка не може весь час «жити в борг».

Крім цього, Устенко порадив обережніше роздавати обіцянки про фінансування соціальних ініціатив : "Одна справа обіцяти населенню утримувати низькі тарифи на газ, але виникає питання : а у нас гроші є на це або треба жертвувати чимось?" , - поцікавився експерт.

"Наступний важливий урок, який повинна засвоїти для себе Україна , це те , що треба дивитися на постійно мінливі умови у світовій економіці. Наша українська експортно орієнтована економіка , яка може думати , що вона не сильно залежить від США , в принципі від них залежить", - підкреслив він. Устенко впевнений , що в США можливі два сценарії вирішення боргової кризи , кожен з яких передбачає підняття планки держборгу. "Перший - за кілька хвилин до часу" ікс " ситуація буде повністю вирішена : планку боргу піднімуть і відкладуть реалізацію медичної реформи Obamacare . Другий можливий сценарій - це тимчасово підняти планку і продовжити переговори" , - сказав він. У свою чергу , колишній заступник голови Національного банку України Сергій Яременко вважає , що якби США дотримувались ринкової моделі економіки , то дефіцит бюджету вже давно би привів до банкрутства американської влади. Тоді як нинішня модель відсуває це . "Якщо в 1930- х роках був жахливий кінець , то сьогодні це жах без кінця" , - сказав він. Він нагадав , що дефіцит бюджету США вже довгий час покривається за рахунок друкарського верстата. "Це стало розумітися як само собою зрозуміле , тому що дядькові Сему все дозволено" , - додав Яременко. До того ж , по цьому ж шляху вже пішли і Європейський центробанк, і Великобританія, і Японія, підкреслив експерт.

При цьому Сергій Яременко прогнозує , що якщо Сполучені Штати припинять існуючу практику , це призведе до найсерйознішої кризи світової економіки з часів Великої депресії.