Промвиробництво у вересні скоротилося на 5,6%

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

За інформацією Держстату, проти серпня 2013 року спад промвиробництва сповільнився до 0,4%. У січні-вересні 2013 року порівняно з аналогічним періодом минулого року спад промвиробництва становив 5,2%.

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Як повідомляв УНІАН, промислове виробництво в Україні в серпні 2013 року порівняно з серпнем 2012 року скоротилося на 5,4%, проти липня 2013 року зафіксовано скорочення промвиробництва на 2,5%, в січні-серпні 2013 року порівняно з аналогічним періодом минулого року спад промвиробництва становив 5,2%.

Спад промвиробництва в Україні за підсумками 2012 року порівняно з 2011 роком становив 1,8%. У 2011 році промвиробництво в Україні збільшилося на 7,6%.