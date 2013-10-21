В Україні хочуть змінити правила торгівлі на ринках

В уряді запропонували чітко регламентувати роботу ринків, зокрема, почати їх створення виключно на конкурсній основі і заборонити функціонування без спеціального паспорта та бізнес-плану, пише КомерсантЪ.

Громадські об'єднання продавців зможуть викупити частку в статутному капіталі ринків. Експерти говорять про необхідність закону, але побоюються, що слабка прогностичність роботи бізнесу в нинішніх умовах ускладнить отримання дозволів на організацію ринків.

Рада підприємців при Кабінеті міністрів розробила законопроект "Про ринки і про організацію торгівлі на ринках". За словами керівника секретаріату ради Андрія Забловського, в законопроекті "Про внутрішню торгівлю", допрацьовується в уряді, містилися норми регулювання ринкової діяльності - від введення класифікації до вирішення питань, пов'язаних з видачею земельних ділянок.

"Однак експертам вдалося переконати Міністерство економічного розвитку і торгівлі винести ці пропозиції до профільного закону. Робоча група узагальнила в даному документі всі подаються раніше пропозиції і зараз готова отримати зворотній зв'язок від ринку", - вважає він.

Читайте також: В Україні кардинально зміниться ринок енергетики

За його оцінками, документ після погодження з громадськістю та державними органами вдасться передати до парламенту лише в 2014 році. За словами керівника робочої групи, віце-президента асоціації "Укрринок" Володимира Левіна, з 1,9 тис. українських ринків 500 є "ринками вихідного дня".

Дозвіл на організацію ринку буде видаватися безкоштовно на 20 років з можливістю пролонгації при виконанні умов бізнес-плану. Договір оренди з продавцем буде не менше п'яти років, а розмір орендної плати і тарифи на послуги на території комплексу будуть узгоджуватися з місцевою владою після затвердження Кабміном порядку визначення плати.

Зараз, за словами Левіна, оренда одного місця коштує 600-1200 грн на місяць, 2-3 тис. грн беруть за центральні великі місця на ринках. Профільний закон необхідний, проте пан Паламарчук не радить поспішати при його доопрацюванні, адже в ньому повинні бути враховані інтереси виробників, продавців і власників ринків.