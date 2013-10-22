У Донецьку обмежать рух через приїзд чеських бізнесменів

Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ Донецької області, протягом дня періодично обмежуватиметься рух транспорту по проспекту Миру, Київському та Ленінському проспектам, а також по вулицях Артема та Університетській.

ДАІ просить водіїв слідувати вимогам сигналів регулювальників і не паркувати транспорт у непередбачених місцях, щоб уникнути заторів.

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня бізнес-форум у Донецьку відвідає Президент Чехії Мілош Земан. Його супроводжуватиме чеська бізнес-делегація, що складається з керівників 64 компаній у сферах металургії, машинобудування, виробництва та встановлення різноманітної техніки, будівництва, транспорту, енергетики, страхування, консалтингу, банківської діяльності тощо. Бізнес-форум пройде в готелі «Донбас Палас».