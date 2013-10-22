У Кривому Розі міліція знайшла підпільне казино з оригінальним інтер'єром (фото)

У Кривому Розі міліція вилучила у підпільного казино 6 ігрових автоматів, 2 рулетки, 10 столів для покеру, фішки, системні блоки, гроші та обладнання для ведення забороненого в країні бізнесу.

Як пише Комсомольская правда, міліціонери були вражені оздобленням казино. Його інтер'єр був створений в кращих традиціях підпільників, які промишляли подібним бізнесом в Америці двадцятих-тридцятих років минулого століття (див. фото).

На нелегальне казино міліція вийшла, розшукуючи підозрюваного, що працював там охоронцем.

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Ігрове обладнання вилучили. Порушників закону чекає штраф - до 680 тисяч гривень, конфіскація обладнання та великої суми грошей.

Минулого тижня в Кривому Розі міліція виявила 11 підпільних гральних закладів.