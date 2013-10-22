Україна закачала в підземні сховища майже 18 млрд кубометрів газу

Як передає кореспондент УНІАН , про це в інтерв'ю журналістам заявив заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Вадим Чупрун.

«17,6 млрд розміщено ... Трохи більше 8 млрд - це безпосередньо наш газ» , - сказав Чупрун.

При цьому присутній при розмові голова правління Публічного акціонерного товариства «Укртрансгаз» Сергій Винокуров повідомив , що холдинг Ostchem українського бізнесмена Дмитра Фірташа, також здійснює закачування газу, закачав до ПСГ близько 4 млрд кубометрів газу.

Як повідомляв УНІАН, станом на кінець вересня в підземні сховища газу України (ПСГ) було закачано близько 12,5 млрд кубометрів газу, і Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» вела закачування газу в обсязі 50-60 млн кубометрів на добу.

Раніше у вересні міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький заявляв, що Україна до 1 листопада 2013 планує накопичити в підземних сховищах газу 18 млрд кубометрів природного газу. При цьому він зазначав , що Україна веде переговори з російською стороною про надання безвідсоткового кредиту для закупівлі близько 4,5 млрд кубометрів газу додатково , оскільки для забезпечення споживачів України і транзиту газу достатньо 12,5 млрд кубометрів.

У свою чергу бізнесмен Дмитро Фірташ зазначав , що підконтрольні йому структури мають намір закачати в підземні сховища газу близько 6,5 млрд кубометрів в рамках підготовки до осінньо -зимового періоду. За його інформацією , з урахуванням газу власного видобутку і російського газу загальний обсяг газу в сховищах може скласти до кінця жовтня близько 20-21 млрд кубометрів.