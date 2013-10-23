Росспоживнагляд не знайшов недоліків у роботі чотирьох заводів Рошен - Присяжнюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк перед засіданням уряду.

«На сьогодні на чотирьох заводах вже проведені роботи. Сьогодні ще на двох заводах вестимуться роботи. Я думаю, що за сьогодні, завтра, післязавтра робота буде завершена, відтак ми сподіваємося, і ми сповнені оптимізму, що висновок комісії буде позитивним для наших виробників», - зазначив міністр.

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При цьому він висловив сподівання, що експорт української продукції незабаром буде дозволений на російський ринок.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня Росспоживнагляд ввів заборону на поставки до РФ кондитерської продукції з українських фабрик корпорації Roshen у зв'язку з невідповідною якістю.

31 липня Roshen припинив поставки усіх видів кондитерських виробів до Росії.

На початку серпня Росспоживнагляд повідомив, що основною претензією до кондитерських виробів Roshen є невиконання законодавства у сфері захисту прав споживачів, зокрема, невідповідність інформації про харчову цінність продукції, вказаної на етикетці.

У середині серпня за підсумками російсько-українських переговорів за участі керівника Росспоживнагляду Геннадія Онищенка і міністра аграрної політики і продовольства України Миколи Присяжнюка було ухвалено рішення про те, що інспекції пройдуть на всіх українських заводах компанії, і Росспоживнагляд здійснюватиме контроль за кожною партією цукерок спільно з українськими лабораторіями. Підписаний під час зустрічі протокол передбачає створення спеціальної комісії з гармонізації стандартів двох країн, а також акредитацію українських лабораторій при Росспоживнагляді.

3 вересня Присяжнюк заявив, що Україна виконала всі умови, поставлені країні під час переговорів з Росспоживнаглядом для врегулювання проблеми експорту кондитерської продукції корпорації Roshen на ринок Російської Федерації.

22 жовтня Росспоживнагляд почав перевірку Київської кондитерської фабрики корпорації Roshen.