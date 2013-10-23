У листопаді ЄЦБ почне перевірку великих банків єврозони

Перевірка, що включає стрес-тести, триватиме близько року, повідомляється в заяві фінрегулятора. Зокрема, в Німеччині контролю будуть піддані 24 фінансових інститути, серед них Deutsche Bank, Commerzbank, DZ Bank, а також земельні банки, передає ІТАР-ТАСС.

Глава ЄЦБ Маріо Драгі підкреслив, що проведення однакової широкої перевірки банків є важливим кроком вперед для розвитку єдиної Європи та майбутньої економіки єврозони. Основною метою перевірки є забезпечення прозорості банківської діяльності, вказав він. "Ми виходимо з того, що проведення такої оцінки буде сприяти зміцненню довіри приватного сектора до платоспроможності банків Європростору і якості їх капіталу", - зазначив Драгі.

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Планується, що в листопаді 2014 ЄЦБ візьме на себе функції нагляду за великими фінустановами єврозони, які представляють близько 85% від її банківської системи. Від банків вимагається виконання критерію, згідно з яким коефіцієнт достатності їх базового капіталу становить 8 відсотків. Досягнення цього показника, на думку експертів ЄЦБ, дозволить фінансовим інститутам захистити вклади від фінансової кризи.