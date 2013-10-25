Україна і ЄС узгодили новий маршрут поставок газу з Хорватії до України

Україна і Європейський Союз узгодили новий маршрут поставок природного газу до України з Хорватії через територію Угорщини до українських газових сховищ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили член Європейської комісії з питань енергетики Гюнтер Оттінгер і міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький після переговорів у Брюсселі.

«Україна і ЄС узгодили останні приготування Меморандуму про взаєморозуміння... Хорватія, Угорщина і Україна розвивають разом із Єврокомісією газову інфраструктуру на високотехнологічному рівні. Йдеться про ГТС і газовий інтерколектор», - заявив Оттінгер.

У свою чергу міністр Ставицький повідомив, що деталі нового маршруту узгоджені. «Ми узгодили всі питання щодо нового маршруту. Я б його назвав адріатично-угорським коридором із поставок природного газу від LNG-терміналу на півострові Крк у Хорватії через газотранспортні системи Угорщини до наших газових сховищ», – сказав Ставицький.

Він зазначив, що це дуже сильний крок не тільки в плані диверсифікації маршрутів до України, але і зміцнення енергобезпеки всієї Європи. «Ми вважаємо, що зможемо досягти серйозних результатів, і врешті-решт вирішимо питання про забезпечення диверсифікаційними маршрутами поставок природного газу до України», - сказав міністр.

Він також повідомив, що в Україні є можливість зберігати в сховищах до 50 млрд кубів газу. «Цей газ зможе бути використаний як для економіки України, так і для економіки Європи», - сказав Ставицький, відповідаючи на питання УНІАН.

За словами Ставицького, наступного року Україна головуватиме в Європейському енергетичному співтоваристві. «Ми хотіли б використати своє головування для лібералізації ринку газу в Центральній і Східній Європі і побудови центральноєвропейського хаба на основі наших сховищ, розміщених у Західній Україні», - сказав Ставицький.

Як очікувалося, під час зустрічі міністр Ставицький і єврокомісар Оттінгер мали підписати меморандум про співпрацю в газовій сфері, проте підписання документа за узгодженням було відкладене - до приїзду єврокомісара Оттінгера до Києва, як очікується – 5-6 листопада цього року.

Довідка УНІАН. Україна почала купувати газ у країнах Євросоюзу з листопада 2012 року. Раніше уряд висловлював ідею укласти контракт на поставки природного газу в обсязі 7 млрд куб. м на рік через територію Угорщини і Словаччини та скоротити його закупівлю у Росії до 20 млрд кубометрів.

На даний момент реверс газу здійснюється через Угорщину. Питання залучення можливостей Словаччини перебуває в процесі обговорення.

Кабінет міністрів України затвердив прогнозний баланс надходження і розподілу природного газу в Україні на 2013 рік із обсягом імпорту 27,3 млрд куб. м, включаючи 18 млрд кубів від російського газового монополіста компанії "Газпром", від компанії Ostchem, підконтрольної українському бізнесмену Дмитру Фірташу – 8 млрд куб. м, від німецького газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.