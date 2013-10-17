Демонтовано єдині в Україні пам’ятники Варенику та Українському жіноцтву

Вчора в Черкасах демонтували єдині в Україні пам’ятники Варенику та Українському жіноцтву.

Як передає кореспондент УНІАН, пам’ятники демонтували біля колишнього готелю «Росава», в якому тепер знаходиться приміщення апеляційного суду Черкаської області.

Як розказали кореспонденту УНІАН співробітники суду, пам’ятники демонтовані, бо вони не відповідають статусу закладу, який тепер розташований у будівлі.

Водночас, як повідомили УНІАН у прес-службі апеляційного суду Черкаської області, "суд не має жодного стосунку до демонтажу цих пам’ятників. А оскільки ці скульптури мають власника, то він і прийняв рішення про їх демонтаж".

Хто власник пам’ятників у прес-службі не знають.

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Як відомо, пам’ятники Українському жіноцтву і Варенику були одними із визначних пам'яток Черкас. В 2006 році в Черкасах, за ініціативи керівництва готелю «Росава», біля готелю встановили єдиний в Україні пам’ятник Вареникові. Під час відкриття зварили рекордний вареник вагою 70 кілограмів. В 2009 році навпроти цього пам’ятника з’явився пам’ятник Українському жіноцтву. Обидва пам’ятники виготовив скульптор, Заслужений художник України, професор Іван Фізер.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня 2013 року Фонд держмайна України передав апеляційному суду області в оренду 9-поверхове приміщення готелю «Росава». Рішенням господарського суду Черкаської області задоволено позов прокуратури області про визнання права власності за державою на готель «Росава» у місті Черкаси, який незаконно було відчужено на користь ОДП «Черкаситурист» ПАТ «Укрпрофтур».

У подальшому прокуратура Черкаської області вжила заходи для реального виконання судового рішення, за результатами якого право власності на готель, вартістю понад 5 млн грн, зареєстровано за ФДМУ.