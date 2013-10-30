Сьогодні Україна виплатить МВФ велику суму

Мінфін перерахує Міжнародному валютному фонду $532 млн, а Нацбанк - $112 млн. Таким чином, починається період великих погашень перед МВФ, повідомляє Комерсант-Україна.

До 15 листопада влада маэ провести ще дві транзакції на загальну суму $930 млн, велика частина з яких буде виплачена Нацбанком ($740 млн).

При цьому 30 жовтня Мінфін має ще одну велику виплату - на суму 1,86 млрд грн. До погашення підлягають облігації внутрішньої держпозики, випущені в травні нинішнього року з прибутковістю 7,75% річних.

Нагадаємо, Україна сподівається на нову програму співпраці з МВФ і розраховує залучити фінансування в розмірі близько 15 мільярдів доларів. Термін попередньої кредитної програми фонду для України, розпочатої в 2010 році, закінчився в грудні 2012 року.

Для відновлення співпраці з Україною фонд наполягає на підвищенні цін на газ для населення, українська влада відмовляється йти на це. Представники МВФ також радять українському уряду скоротити фіскальний дефіцит, дефіцит рахунку поточних операцій і зробити гнучким курс національної валюти.