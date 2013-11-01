Міністри енергетики України і РФ не обговорюватимуть газове питання на зустрічі

Про це УНІАН повідомила прес-секретар міністра енергетики РФ Ольга Голант.

«Сьогодні запланована коротка зустріч двох міністрів у рамках 44-го засідання Електроенергетичної ради СНД», - сказала Голант.

Відповідаючи на питання УНІАН, чи обговорюватиметься «газове питання», вона наголосила, що зустріч коротка і обговорення цього питання не передбачене.

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За її словами, під час засідання обговорюватиметься питання співпраці у сфері електроенергетики.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня російський газовий монополіст "Газпром" заявив, що розгляне питання про переведення України на передоплату і що у нього є можливість зробити це негайно.

Раніше у вівторок голова «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що Київ досі не сплатив 882 млн. дол. за поставлений у серпні російський газ, і контракт дозволяє перевести поставки на систему передоплати. Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підтримав цю пропозицію, відзначивши, що, судячи з усього, українська сторона платити не збирається.

Цього ж дня, 29 жовтня, прем'єр-міністр України Микола Азаров сказав журналістам, що останнім часом із оплатою за газ, що купується в Росії, виникли деякі складнощі, проте всі проблемні питання мають вирішити господарюючі суб'єкти - «Нафтогаз України» і «Газпром».

30 жовтня Новак заявив, що в питанні переведення України на 100% передоплату поставок російського газу треба керуватися чинним контрактом.