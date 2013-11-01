Розпочато роботи зі сполучення Куяльницького лиману з Чорним морем

В Одеській області сьогодні розпочато роботи з прокладення водоводу для сполучення Куяльницького лиману з Чорним морем.

Як передає кореспондент УНІАН, при початку прокладення труб був присутній губернатор Одеської області Едуард Матвійчук і його заступник Валерій Матковський, а також начальник Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області Володимир Боделан.

За словами губернатора, завдяки трубопроводу вдасться запобігти знищенню Куяльницького лиману, який «живитиметься з двох боків», і для цієї мети планується також очищення русла річки Великий Куяльник.

«У нас є висновок трьох інститутів, висновок Академії наук України про те, що можна і потрібно поповнити Куяльник морською водою для того, аби уникнути його цілковитого пересихання. Це тільки перша черга. Наступного року буде розпочато роботи з очищенню русла річки Великий Куяльник. Перша черга робіт з розчищення річки – від самого Куяльника до траси Одеса-Київ у районі Краснознам’янки», - сказав Матвійчук.

Він додав, що термін гарантії трубопроводу, який сьогодні почали прокладати, не менш як 50 років. 1 листопада приступили до укладання першої труби, яка з'єднає стару ділянку, яка «слугувала для скидання води з боку насосної».

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«Завдання стоїть - прокласти перші 120 метрів на цій ділянці. Ми плануємо завершити ці роботи до кінця наступного тижня. Друга черга, яка запланована на цей рік, – прохід під Об'їзною дорогою, що дасть змогу вже цього року забезпечити трубопровід завдовжки близько 1,4 тис. метрів і прохід під залізницею», - заявив Матковський.

Він уточнив, що роботи з прокладки трубопроводу ведуться за рахунок пожертв.

За словами Матковського, «ціна питання - близько 80 млн. грн». Зокрема, прокладення трубопроводу обійдеться в 60 млн. грн, 20 млн. – розчищення Великого Куяльника.

Як повідомляв УНІАН, у вересні Одеська обласна рада звернулася до Кабінету міністрів з проханням виділити в 2014 році 100 млн. грн на відновлення водних ресурсів Куяльницького лиману.

18 вересня 2012 року в Одесі Президент України Віктор Янукович заявив, що доручить Кабінету міністрів підтримати низку ініціатив, висловлених під час зустрічі з ним представниками адміністративно-господарського активу Одеської області. Зокрема, Янукович повідомив, що доручив прем'єр-міністрові, міністрові екології і природних ресурсів і голові Одеської ОДА «забезпечити спільно з Національною академією наук України підготовку і реалізацію комплексного проекту, спрямованого на збереження Куяльницького лиману і озера Сасик, що передбачає будівництво необхідних об'єктів і їх належне фінансування в термін до 1 листопада 2013 року».

Про загибель Куяльницького лиману заявили екологи. За словами старшого наукового співробітника Одеської філії Інституту біології південних морів Олександра Гончарова, у жовтні 2012-го вода в лимані забарвилася в криваво-червоний колір, що викликане нестачею води, яка раніше надходила з річки Великий Куяльник, і загибеллю мікрофлори, яка створювала цілющу ропу водойми.

Що стосується причин загибелі Куяльницького лиману, на базі якого створено однойменний санаторій, визнаний еталоном в грязелікуванні, то екологи вбачають їх не так у зміні кліматичних умов, як у браконьєрському використанні води річки Великий Куяльник та інших водотоків у басейні Куяльницького лиману.