Помер автор гостросюжетних романів Жерар де Вільє

Причиною смерті Де Вільє став рак підшлункової залози, діагностований у письменника в травні 2013 року, повідомляє Лента.ру з посиланням на BBC News.

Широку популярність де Вільє принесла серія романів «SAS» з головним героєм - позаштатним співробітником ЦРУ, австрійським аристократом-антикомуністом Малко Лінге, якого називали «французьким Джеймсом Бондом».

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Де Вільє написав 200 романів. Перший з них вийшов в 1965 році, а останній - «SAS: Помста Кремля», надійшов у продаж в жовтні 2013 року. Його книги, перекладені в тому числі і на російську, були видані загальним накладом у понад 100 мільйонів екземплярів.

Серед книг, написаних де Вільє, романи «Полоній-210, або як Володимир Путін наказав убити Олександра Литвиненка» і «Бангкокська пастка», частково заснований на біографії російського підприємця Віктора Бута.

Особливий інтерес романи де Вільє, які критики відносять до «бульварної літератури», представляли за рахунок дуже точного опису, а іноді і пророкування геополітичних реалій.

Так, у книзі, що вийшла у 1980 році, де Вільє описав замах на президента Єгипту Анвара Садата, вбитого роком пізніше. А за кілька місяців до вбивства посла США в Бенгазі в продаж надійшов роман де Вільє «Божевільні Бенгазі», в якому йшлося про різке зростання ісламістського екстремізму в Лівії після повалення режиму Каддафі. Подібна обізнаність автора пояснювалася його тісними зв'язками з французькими спецслужбами.

При цьому сам де Вільє заявляв, що не претендує на роль «серйозного письменника». «Я вважаю себе оповідачем, мета якого - розважати людей», - заявив де Вільє в одному з інтерв'ю.