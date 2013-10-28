Помер відомий голлівудський режисер і актор Хел Нідем

Його роботи "Смокі і бандит", "Гонки" Гарматне ядро "" Бандит: красуня і бандит "здобули любов шанувальників кіно по всьому світу, повідомляє ІТАР-ТАРС.

Хел Нідем зіграв у понад 30 фільмах і серіалах, серед них "Кувалда", "Ангели Чарлі" і "Дикий Дикий Захід".

У 2013 році Американська академія кіномистецтв вручила Нідем почесний "Оскар" за істотний внесок у розвиток кінематографа.