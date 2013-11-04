На Львівщині під колесами автобуса загинув пішохід
10:53, 04 листопада 2013Суспільство
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На Львівщині водій рейсового автобуса, який слідував по маршруту «Львів – Жовква», скоїв наїзд на пішохода, який від отриманих травм загинув на місці події.
На Львівщині водій «Еталон» збив 64-річного пішохода / Фото : IgorTurzh, Вікіпедія
Як повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, дорожньо-транспортна пригода сталася 3 листопада, о 22.10, у селі Великий Дорошів Жовківського району.
24-річний водій маршрутного автобуса БАЗ «Еталон» скоїв наїзд на 64-річного пішохода, місцевого жителя, який від отриманих травм помер на місці події.
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Причина ДТП з’ясовується. Проводиться дослідча перевірка.
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