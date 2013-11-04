На Львівщині під колесами автобуса загинув пішохід

На Львівщині водій рейсового автобуса, який слідував по маршруту «Львів – Жовква», скоїв наїзд на пішохода, який від отриманих травм загинув на місці події.

Як повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, дорожньо-транспортна пригода сталася 3 листопада, о 22.10, у селі Великий Дорошів Жовківського району. 24-річний водій маршрутного автобуса БАЗ «Еталон» скоїв наїзд на 64-річного пішохода, місцевого жителя, який від отриманих травм помер на місці події. Читайте також: У Тернополі автомобіль збив пішохода, відкинувши його у вікно будинку (відео) Причина ДТП з’ясовується. Проводиться дослідча перевірка.

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