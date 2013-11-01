У Тернополі автомобіль збив пішохода, відкинувши його у вікно будинку (відео)

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні близько четвертої години ранку на вул. Гоголя.

За даними міліції, водій автомобіля марки Mitsubishi Lancer, рухаючись на великій швидкості, на повороті зніс металеву огорожу, виїхав на тротуар та вчинив наїзд на пішохода. Удар був такої сили, що потерпілий злетів у повітря та вибив собою скло у вікні прилеглого будинку.

На тему: У Сімферополі автомобіль збив насмерть двох людей, які стояли на зупинці

Після цього іномарка врізалася в стіну дитячої міської поліклініки і зрикошетила у бік.

Потерпілим в аварії виявися 52-річний житель Києва. Чоловік у важкому стані перебуває у реанімаційному відділенні першої міської лікарні.

Працівники ДАІ, які прибули на місце ДТП, водія не застали, вони виявили, що задній номерний знак машини знятий. Наразі міліціонери встановлюють особу винуватця дорожньо-транспортної пригоди.

ДТП внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).