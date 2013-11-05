США підтримають Україну в переговорах з МВФ

"Ми також говорили про нашу підтримку України в її подальших дискусіях з Міжнародним валютним фондом в плані тієї підтримки, яку МВФ може надати для українських реформ", - сказала Нуланд журналістам після зустрічі з українським президентом Віктором Януковичем, пише РІА Новости.

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Україна сподівається на нову програму співпраці з МВФ і розраховує залучити фінансування в розмірі близько 15 мільярдів доларів. Термін попередньої кредитної програми фонду для України, розпочатої в 2010 році, закінчився в грудні 2012 року. Для відновлення співпраці з Україною фонд наполягає на підвищенні цін на газ для населення, українська влада відмовляється йти на це.

Представники МВФ також радять українському уряду скоротити фіскальний дефіцит, дефіцит рахунку поточних операцій і зробити гнучким курс національної валюти.

Агентство Рейтер минулого тижня з посиланням на свої джерела повідомило, що Європейський союз веде переговори з МВФ про кредит для України на випадок, якщо Росія вживе заходів економічного характеру у відповідь на можливе підписання договору про асоціацію між Україною та ЄС в кінці листопада в Вільнюсі.