Сьогодні суд продовжить розгляд справи Індила

Деснянський районний суд Києва продовжив розгляд справи щодо обставин смерті студента Ігоря Індила у Шевченківському райуправлінні міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, суддя Ірина Дігтяр повідомила, що на засідання викликався свідок у справі Олександр Хоменко, аби у його присутності було переглянуто запис відеовідтворення обставин і подій. Однак він не прийшов.

Вислухавши думки сторін, суд прийняв рішення продовжити засідання без Хоменка.

У даний час суд розпочав перегляд відеозапису відтворення подій за участі Хоменка.

Як повідомляв УНІАН, попереднє засідання суду у цій справі відбулося 29 жовтня.

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Як повідомив захисник потерпілої сторони Олександр Заруцький, під час цього засідання було допитано слідчого прокуратури Києва Віталія Фариновича за клопотанням захисту потерпілої сторони, а також слідчого Шевченківського райуправління Ігоря Ісанбаєва.

Заруцький також повідомив, що на засідання не прийшов Олександр Хоменко - друг Індила, якого потерпіла сторона, а також її захист просили викликати на повторний допит. Тому захисники знову попросили повторно викликати Хоменка на судове засідання, яке відбудеться 7 листопада, аби усунути розбіжності між його попередніми свідченнями та записами з камери відеоспостереження Шевченківського райуправління.

Довідка УНІАН. Індило помер у Шевченківському райуправлінні міліції 18 травня 2010 року - дільничний міліціонер забрав Індила з одного із гуртожитків у відділення міліції, а на ранок батьків попросили забрати тіло хлопця з моргу.

Прокуратура Шевченківського району Києва порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень працівниками райуправління міліції. Пізніше справа була передана на розслідування до прокуратури столиці. У прокуратурі заявили, що смерть студента стала наслідком службової недбалості і перевищення повноважень з боку двох працівників правоохоронних органів.

5 січня 2012 року Деснянський райсуд засудив дільничного Приходька, обвинувачуваного у причетності до загибелі Індила, до 5 років позбавлення волі з відтермінуванням відбування покарання на два роки.

Перед тим суд закрив кримінальну справу стосовно ще одного підсудного - старшого інспектора Шевченківському райуправління міліції Коваленка. Цю справу за ч. 1 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України було закрито на підставі акту амністії.

12 січня 2012 року адвокат батьків Індила подав скаргу в Апеляційний суд Києва на рішення Деснянського райсуду про умовне засудження колишнього співробітника міліції, який обвинувачувався у причетності до смерті студента.

15 травня цього року Апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу і направив на новий судовий розгляд кримінальну справу за фактом смерті Індила.

18 липня Деснянський райсуд Києва розпочав розгляд по суті цієї кримінальної справи.