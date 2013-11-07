В Україні 82% учнів навчаються українською мовою

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив експерт проекту ”Становище української мови” Тарас Шамайда.

Шамайда вважає, що ”після минулорічного зниження на 0,3 навіть таке невелике зростання, особливо в умовах політики заохочення русифікації, можна вважати успіхом”. Крім цього, експерт зауважив, що ”найбільше - на 1,5% - зросло число школярів, що навчаються українською на Донеччині. Водночас у Луганській, Одеській областях та Криму цей показник, навпаки, знизився на 0,4-0,5%, а частка учнів, що навчаються російською навпаки, зросла. Причому в Криму українською навчаються лише 7,4% школярів, а влада перешкоджає відкриттю нових українських шкіл чи класів навіть попри письмові заяви батьків”, - стверджує експерт.

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Автори дослідження повідомили, що для складання тестів незалежного оцінювання в 2013 році українську мову обрали 82,7% від загального числа випускників, що на 1,7% більше, ніж минулого року. ”Наприклад, тест з математики вирішили складати українською 80,2% випускників. У Києві цей показник сягнув 98%, в Дніпропетровській області 83%, в Донецькій 34%, в Криму - лише 7%”, - навів дані Шамада.

У кінопрокаті зросла сумарна кількість фільмів, дубльованих або озвучених українською мовою. Цього року це 71,3% фільмів, тоді як минулого року - лише 64,8%. Решта 28,7% фільмів (переважно російського виробництва і озвучені російською мовою) мають українські субтитри.

Частка газет, що видаються українською мовою, знизилася в 2013 році з 35% до 30,2%, а журналів, навпаки, зросла з 12% до 18,5%.

Лише 50% книг надруковано українською мовою, причому - більшість з них - навчальна література, а масований імпорт книг з Росії в рази перевищує випуск книг в Україні.

У прайм-тайм 8 найрейтинговіших телеканалів у жовтні 2013 року частка російської мови в ефірі перевищила 50%, а української - 31,8%. Моніторинг 6 найрейтинговіших радіостанцій засвідчив, що частка пісень українською мовою в їхньому ефірі продовжує падати і в 2013 році становить 2,2%.

За підсумками моніторингу кафе і ресторанів у 29 містах України лише 46% закладів харчування мають українську вивіску, лише в 49% надруковано меню українською мовою і тільки 36% закладів персонал обслуговує україномовних клієнтів українською мовою.

Такими є підсумки аналітичного огляду ”Становище української мови в Україні в 2013 році”, оприлюдненого рухом ”Простір свободи”. Документ презентували з нагоди Дня української мови та писемності, що відзначається 9 листопада. Дослідження грунтується на даних державної статистики, соціології, а також власних моніторингових заходів, здійснених волонтерами в усіх регіонах України.