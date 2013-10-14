В Україні діти стають слабшими з кожним поколінням - експерт

Про це в коментарі УНІАН заявив головний санолог Міністерства охорони здоров'я України, професор Геннадій Апанасенко.

За його словами, в Україні від 1/3 до половини дітей, які вважаються здоровими, мають низький рівень здоров'я.

«Якщо грунтуватися на сентенції «Діти – наше майбутнє», то у нашої країни майбутнього немає. Кожне наступне покоління українських дітей народжується слабшим за попереднє. Я бачу вже третє покоління, і можна абсолютно чітко робити такі висновки. Вся система оціночна (здоров'я школярів - УНІАН) в нашій охороні здоров'я нічого не варта», - відзначив професор Апанасенко.

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За словами медика, деградація в дитячій популяції виявляється в слабкості системи кровообігу, пороках серця, слабкості опорно-рухового апарату і м'язової системи.

Апанасенко наголосив, що здоров'я – це не відсутність захворювань, а перш за все - резерви функцій організму.

«Чим вище резерви у дитини, тим менше вона хворіє, тим краще вона розвивається, тим, кінець-кінцем, людина довше живе. 5-7 років тому, коли з'явилися перші випадки смертей на уроках фізкультури, була створена робоча група при МОЗ, яка мала чітко визначити, за якими критеріями розподіляти учнів для занять фізичним вихованням. Я запропонував свою систему оцінювання, що заснована на обліку резервів функцій організму. Вона дає дуже чітку інформацію про функціональні можливості будь-якої дитини. Ми визначаємо кількість її здоров'я. Мою пропозицію було відкинуто через дорожнечу. Але невже динамометри, спірометри і ваги коштують дорожче, ніж комп'ютерні томографи, які без числа купує Міністерство охорони здоров'я? Відповіді я не одержав. Зі всього, що я пропонував, до обстеження було включено лише пробу Руфьє – 30 присідань за 45 секунд. При цьому реєструється пульс у спокої та в першу хвилину відновлювального періоду і розраховується індекс Руфьє», - сказав експерт.

Професор пояснив, що резерв функцій відображає енергетичну функцію мітохондрій. «Мітохондрії – це акумулятори, що розташовані в кожній клітці. Від того, наскільки ефективно ці акумулятори працюють, настільки ефективно працює клітка і весь організм. Зарядили ці «акумулятори» тільки завдяки фізичному навантаженню і більше нічому іншому. Низький рівень здоров'я пігулками не лікується, він лікується лише фізичними навантаженнями. Вони мають дуже чітко відповідати функціональному стану дитини. Тільки в цьому разі ми одержимо позитивний результат», - сказав Апанасенко.

У свою чергу засновник медичних центрів кінезіотерапії, доктор медичних наук, професор Сергій Бубновський наголосив, що будь-яка людина має аналізувати своє здоров'я щодо можливостей аеробної системи (наскільки серце справляється з циклічними навантаженнями в певний період часу) і функціонального резерву м'язової системи.

«М'язова система, по суті, є насосною, в ній проходять судинна, нервова і лімфатична системи. М'язи, по суті, виконують функцію транспорту лімфи, крові, води, мікроелементів. Потрібне обов'язкове силове навантаження, щоб м'язи з кожним роком не втрачали можливість управляти вагою дитини. М'язи мають встигати за зростанням кісток у період гормонального вибуху, коли діти швидко зростають на 15 см. М'язова недостатність є причиною серцево-судинних захворювань у підлітків. М'язи відновлюються в будь-якому віці, якщо дати для них силові вправи», - сказав Бубновський.

За його словами, функції м'язів не враховуються в скринінгових або діагностичних дослідженнях, педіатри не враховують стан м'язової системи.

«М'язова система не розглядається педіатрами взагалі як система. Займаючись з дітьми, ослабленими фізично, соматично, серцево, виявилось, що є сенс давати силові і стрейчингові навантаження. Це дозволяє збільшити аеробні навантаження», - відзначив Бубновський.

Він наголосив, що якщо м'язи не використовуються, вони атрофуються. «Слабкі м'язи – слабка дитина. У нього слабке судинне русло, слабка швидкість об'єму кровотоку, слабке живлення. І це веде відразу до багатьох захворювань. Щоб «витягнути» хвору, ослаблену дитину, треба їй створити індивідуальну програму, враховуючи і силову недостатність, і здатність пластичних властивостей зв'язок, і кардіофункціональність її навантажень. Ця програма змінюється впродовж року кілька разів, адаптуючись до антропометричних змін організму дитини. І тоді вона і дихати вміє, і рухатися вміє, і судини у неї в порядку (чим краще м'яз працює, тим міцніше судинна система, краще кровотік, обмін речовин)», - відзначив Бубновський.