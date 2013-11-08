ДАІ: У Донецьку у зв`язку з візитом Азарова буде обмежено рух транспорту

22:31, 08 листопада 2013
Суспільство
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У Донецьку завтра, 9 листопада, під час проведення робочого візиту прем`єр-міністра України Миколи Азарова упродовж дня періодично обмежуватиметься рух транспорту на центральних вулицях міста.

даі гаи даішник гаишник / Фото : kievskaya.com.ua

Про це УНІАН повідомили сьогодні в Управлінні ДАІ Донецької області.

У повідомленні наголошується, що Державтоінспекція рекомендує водіям всіх транспортних засобів «бути уважнішими за кермом, рухатися з безпечною швидкістю, суворо дотримуватись правил дорожнього руху при здійсненні маневрів обгону, проїзді перехресть, пішохідних переходів, підкорятися вимогам сигналів регулювальників, а також не паркувати транспорт в непередбачених місцях, щоб уникнути заторів в русі».

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Водіїв просять «коректувати свій маршрут руху» з урахуванням викладеної інформації.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада прем`єр-міністр України відвідає з робочим візитом Донецьку область. Він візьме участь в урочистих заходах з нагоди 69-х роковин з дня звільнення України, потім його чекатимуть о 11:00 в Донецькому національному академічному українському музично-драматичному театрі, де відбудеться чергова XXV конференція ДОО Партії регіонів.

Також Азаров має намір відвідати будівельний майданчик спортивного льодового комплексу «Кальміус Арени».

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