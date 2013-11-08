Українці найчастіше у кредит купують комп'ютери та смартфони
22:55, 08 листопада 2013Суспільство
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В Україні у кредит найчастіше купують комп'ютери та смартфони.
В Україні у кредит найчастіше купують комп'ютери та смартфони. / Фото: android.com.ua
Такі дані оприлюднив відомий український банк.
Там проаналізували обсяги покупок за допомогою сервісу миттєвої розстрочки, повідомляє телеканал ZIK.
Зокрема, 7% кредитів з початку року банкіри видали на купівлю комп'ютерної техніки.
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Трохи менше 16% оформили розстрочок на смартфони і планшети. У трійці найпопулярніших товарів, які найчастіше купують в кредит, також є ноутбуки (11%).
При цьому за популярністю лептопам не поступається і дрібна побутова техніка. З початку року на неї оформили 11% кредитів.
Водночас частка розстрочок на телевізори цьогоріч становить 4,6%. Холодильників у кредит взяли 3,6%.
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