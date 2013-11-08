Банкірам дали тільки півроку на стягнення боргів з українців

ВСУ відмовив банку у стягненні грошей і постановив, що кредитор може вимагати з поручителя гроші протягом дії кредитного договору і ще протягом шести місяців після закінчення його терміну.

«Якщо пройшло вже півроку і один день, то банк не зможе наполягати на стягненні боргів з поручителів. У них з'явилася додаткова лазівка​​, щоб уникнути матеріальної відповідальності», - розповів старший партнер адвокатської компанії «Кравець та Партнери» Ростислав Кравець, повідомляє Вести.

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Надання поручительства - поширена практика. Ще з 2007 року, видаючи великі позики українцям (автокредити та іпотеку), банки почали наполягати на додатковому забезпеченні - поручительство третіх осіб. І позичальники приводили в фінустанови своїх рідних і близьких. Масово страждати поручителі почали порівняно недавно. Ще рік -два тому фінансисти намагалися стягнути заборгованість з самих позичальників. «Але з недавніх пір стали активніше стягувати борги і з поручителів» , - зазначив Ростислав Кравець.

Нерідко фінансисти намагаються отримати борги з усіх одночасно. «Щоб скоріше повернути свої гроші, банки синхронно подають позови про стягнення заборгованості з самого боржника і з його поручителя (вони, за чинним законодавством, вважаються рівнозначимість фігурами в частині погашення позики). А далі дивляться, з якої зі сторін зможуть швидше отримати гроші», - розповів керуючий партнер юрфірми" Можаєв і Партнери »Михайло Можаєв.

Але тепер поручителям стане легше - кредитори не зможуть з них вимагати старі борги.

Тим часом банкіри розгорнули справжню війну з людьми, які вирішили підмалювати в довідці про доходи зайвий нулик. Все частіше покупцям фальшивих документів доводиться відповідати перед судом - банки завалили суди позовами на тих, хто взяв кредит за підробленою довідкою і перестав платити.