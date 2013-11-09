"Трійка" кредиторів дала позитивну оцінку кіпрській економіці

За його словами, оцінка стала підтримкою "авторитету і надійності країни", пише РІА Новости.

"Це стимул для суспільства, якому доводиться щодня переживати болісні реформи, викликані нерішучістю попереднього періоду", - сказав Стиліанідіс, слова якого наводяться в заяві бюро інформації і друку уряду Кіпру.

Відповідаючи на закиди опозиції і твердження про нібито підготовку нового меморандуму, Стиліанідіс заявив, що все це відбувається при повній відсутності будь-яких політичних ініціатив. "Необхідність оновити меморандум не має нічого спільного з новими заходами, але стосується тільки зміни графіка", - повідомив він.

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"Наші кредитори затверджують бюджетні цілі, це дійсно амбітне і жорстке коригування програми. Банківський сектор рухається в правильному напрямку стабілізації. Наші аудитори оцінюють банки як досить капіталізовані для крайніх сценаріїв. Одночасно виключається будь-яка можливість нового bail in (порятунку банків за рахунок кредиторів або акціонерів - ред.) ", - йдеться в заяві.

Сумлінне виконання меморандуму вже дало результати в банківському секторі, заявив офіційний представник уряду і навів у приклад Hellenic Bank.

За словами Стіліанідіса, попереду труднощі і великі проблеми, але їх вирішення залежить від країни. "Треба підготувати грунт, який дозволить компаніям і інвесторам на Кіпрі і за його межами стати двигуном економічного зростання та створення нових робочих місць", - заявив він.