Укрзалізниця підготує "Хюндаї" до зими до 15 листопада

Як повідомила прес-служба «Укрзалізниці», при проведенні цих робіт було враховано досвід і проаналізовано причини несправностей електропоїздів Hyundai Rotem в попередній зимовий період.

«Корейські фахівці спільно з українськими виробниками завершують роботи з модернізації швидкісних поїздів, що дозволить в майбутньому обмежити вплив природних чинників на експлуатацію нового рухомого складу. Зокрема, на всіх швидкісних поїздах встановлено новий тип струмоприймачів», - говориться у прес-релізі.

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За словами гендиректора “Укрзалізниці” Сергія Болоболіна, якого цитує прес-служба відомства, це нове устаткування дозволить «стабілізувати процес струмозйому в умовах швидкісного режиму, що дозволить покращити їх взаємодію з контактною мережею».

Залізничники також провели низку інших робіт із підвищення надійності устаткування швидкісних поїздів, зокрема, модернізували підвагонне устаткування для того, щоб в нього не попадав сніг, волога і пил.

Фахівці встановили в перших вагонах поїздів світловідбиваючі смуги, а також на дахах вагонів встановили системи відеоспостереження, що дозволяють цілодобово стежити та усувати несправності контактної мережі.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК), що управляє рухом швидкісних поїздів “Інтерсіті+”, було створено відповідно до наказу Міністерства інфраструктури в лютому 2012 року.

УЗШК займається організацією експлуатації та технічного обслуговування швидкісного рухомого складу вітчизняних і зарубіжних виробників.

Зараз УЗШК оперує 10 міжрегіональними електропоїздами виробництва Hyundai Rotem і двома чеськими двоповерховими міжрегіональними поїздами подвійного струму Skoda.