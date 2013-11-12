Завтра в Україні холодно, місцями невеликі дощі

У середу, 13 листопада, в Україні без опадів, лише в північних і східних регіонах можливі місцями невеликі дощі. Вночі 1-6 , вдень 3-9 градусів, на півдні до 15 градусів тепла, повідомила "Комсомольській правді" начальник відділу метеопрогнозів Гідрометцентру Людмила Савченко.

У Києві та області слабке зростання атмосферного тиску і підвищена вологість. Вночі температура повітря 4-6 градусів, а вдень прогріється до 7-9 градусів. Хмарно з проясненнями. Місцями невеликий дощ.

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За спостереженнями синоптиків за останні 130 років найтепліший день 13 листопада був у 1969 році, тоді стовпчик термометра досяг позначки 15.4 градуса тепла. А найхолоднішим цей день зафіксовано в 1993 році - тоді стовпчик термометра опустився до 13.4 градуса морозу.