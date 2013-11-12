У центрі Одеси знайшли 20 кілограмів ртуті

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю Головного управління ДСНС в Одеській області, о 10:00 в рятувальну службу Одеси надійшло повідомлення про те , що в інституті холоду, кріотехнологій і екоенергетики ім.Мартиновского Одеської національної академії харчових технологій виявлено балон з невідомою речовиною.

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Рятувальники, прибувши на місце події (вул. Дворянська) встановили, що в балоні знаходиться майже 20 кг ртуті. Небезпечну речовину вилучено та перевезено в хіміко-радіометричну лабораторію, де вона зберігатиметься на складі. Постраждалих під час виявлення знахідки немає.