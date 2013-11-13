Обмеження швидкості до 50 км/год не буде - ДАІ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

ДАІ зауважує, що у деяких засобах масової інформації з’явилася інформація про відповідні наміри Державтоінспекції. У ДАІ наголошують, що на цей час ніяких законодавчих змін щодо швидкісного ліміту на дорогах не планується.

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У ДАІ повідомили, що питання про зниження швидкості було піднято під час брифінгу на Форумі національного партнерства з безпеки дорожнього руху київською асоціацією велосипедистів. У Державтоінспекції запевняють: всі пропозиції громадських організацій, громадян особисто, щодо поліпшення законодавства у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху будуть взяті до уваги. Однак, перш за все, потрібно продовжити роботу щодо поліпшення організації дорожнього руху, розбудови дорожньої інфраструктури та підвищення правосвідомості громадян.