Україну обрано до Виконавчої ради ЮНЕСКО

За результатами виборів, що відбулися 13 листопада в рамках 37-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, Україну обрано членом Виконавчої ради ЮНЕСКО на період 2013-2017 рр.

Як сьогодні повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, зі 185-ти країн-членів ЮНЕСКО, які взяли участь у голосуванні, Україну підтримали 169 країн.

У департаменті зауважили, що обрання України до цього керівного органу ЮНЕСКО сприятиме посиленню авторитету держави як активної та відповідальної країни-члена ЮНЕСКО, що робить помітний внесок у діяльність цієї Організації, в тому числі, що стосується реалізації ініціатив з розширення міжнародного співробітництва у сфері науки, освіти і культури.

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Виконавча рада ЮНЕСКО є одним із двох (разом із Генеральною конференцією) керівних органів ЮНЕСКО. До складу Ради входять 58 країн-членів ЮНЕСКО.

Головою Національної комісії у справах ЮНЕСКО є перший заступник міністра закордонних справ України Руслан Демченко.

За період членства в ЮНЕСКО з 12 травня 1954 року Україна тричі обиралася до Виконавчої ради: 1981–1985 рр., 1995–1999 рр. та 2001–2005 рр.