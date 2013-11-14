Двомовність уповільнює старече слабоумство

Двомовні люди захворюють старечим слабоумством чи деменцією майже на п'ять років пізніше, ніж люди, що користуються лише однією мовою. Такі результати канадсько-індійського дослідження.

Однакові результати були отримані також серед неписьменних учасників дослідження. Висновки дослідницької групи цікаві й тим, що раніше не було відомо , чи пов'язані подібні результати з двомовністю або просто з високим рівнем освіти піддослідних . Результати дослідження були опубліковані в журналі Neurology, повідомляє Yle.fi.

У порівнянні з тими, хто говорить однією мовою, двомовні захворювали на 4,5 роки пізніше, зокрема , хворобою Альцгеймера. Ці результати були однакові для різних категорій учасників , незалежно від їх рівня освіти і грамотності , статі , професії або місця проживання.

Згідно домінуючому теоретичного погляду , мозок двомовних не тільки повинен проводити зміну однієї мови на іншу , а й активно заглушати використання однієї з мов . Це, у свою чергу, є певною зарядкою для мозку , пишуть дослідники. На наступному етапі дослідження вчені хочуть перевірити , чи працює той же принцип в тому випадку , коли другу мову вивчено в дорослому віці. За попередніми даними , ця гіпотеза підтверджується. У дослідженні брали участь 650 індійців з діагнозом деменції , з яких 390 користувалися все життя двома мовами.