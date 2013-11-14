Двомовність уповільнює старече слабоумство
Результати дослідження були однакові серед різних категорій учасників, незалежно від їх рівня освіти, статі, професії або місця проживання.
Двомовні люди захворюють старечим слабоумством чи деменцією майже на п'ять років пізніше, ніж люди, що користуються лише однією мовою. Такі результати канадсько-індійського дослідження.
Однакові результати були отримані також серед неписьменних учасників дослідження. Висновки дослідницької групи цікаві й тим, що раніше не було відомо , чи пов'язані подібні результати з двомовністю або просто з високим рівнем освіти піддослідних . Результати дослідження були опубліковані в журналі Neurology, повідомляє Yle.fi.
У порівнянні з тими, хто говорить однією мовою, двомовні захворювали на 4,5 роки пізніше, зокрема , хворобою Альцгеймера. Ці результати були однакові для різних категорій учасників , незалежно від їх рівня освіти і грамотності , статі , професії або місця проживання.
Згідно домінуючому теоретичного погляду , мозок двомовних не тільки повинен проводити зміну однієї мови на іншу , а й активно заглушати використання однієї з мов . Це, у свою чергу, є певною зарядкою для мозку , пишуть дослідники. На наступному етапі дослідження вчені хочуть перевірити , чи працює той же принцип в тому випадку , коли другу мову вивчено в дорослому віці. За попередніми даними , ця гіпотеза підтверджується. У дослідженні брали участь 650 індійців з діагнозом деменції , з яких 390 користувалися все життя двома мовами.