Сонячна енергетика повинна зайняти вагоме місце в енергосистемі України - вчений

Про це заявив заступник директора з наукових питань Інституту відновлюваної енергетики НАН України Віктор Рєзцов.

"Необхідно захищати власних виробників обладнання та компонентів, які в Україні можна виготовляти. Я мають на увазі , в першу чергу , фотобатареї, інверторну групу", - сказав він в інтерв'ю телеканалу БТБ.

Вчений вважає, що Україна здатна поетапно добитися значної локалізації виробництва устаткування для відновлюваної енергетики. "Місцеву складову можна поетапно збільшувати до 50% і більше", - упевнений Рєзцов.

Зарубіжні інвестори, на його думку, будуть вкладати кошти не лише в будівництво сонячних електростанцій в Україні, а й в оновлення виробництво відповідного обладнання, яке потребує переоснащення.

"Тут теж можуть бути цікаві пропозиції для інвестора", - додав Рєзцов.

Заступник директора інституту підкреслив, що вартість обладнання для сонячної енергетики продовжує знижуватися, а слід за нею і вартість сонячної електроенергії. Саме тому вітчизняне законодавство передбачає поетапне зниження "зелених" тарифів на екологічну електроенергію.

Відповідаючи на питання, чи зможе сонячна енергетика забезпечити значну частку виробництва електроенергії в Україні, Резцов сказав: "Не може, а повинна зайняти вагоме місце".

Вчений розповів, що фотоелектрична станція площею з Київ буде виробляти стільки ж електроенергії, скільки зараз виробляє вся енергосистема України - атомні, теплові, гідроелектростанції разом - 180-190 млрд кВт-год на рік.