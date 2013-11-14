Комітет ВР не підтримав проект про вільний продаж "травматики"

Під час обговорення урядового законопроекту №3066 члени Комітету висловили низку зауважень. Було акцентовано увагу й на висновку Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради.

Зокрема, експерти вважають, що додаткового аналізу та вивчення потребує питання щодо надання громадянам України, які досягли 25-річного віку, права на придбання пістолетів і револьверів (пристроїв) вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії (травматична зброя).

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На думку народних депутатів, супровідні документи до законопроекту повинні містити більш детальне обґрунтування необхідності прийняття, соціально-економічні, правові та інші наслідки його практичного застосування, як того вимагає пункт 2 частини першої статті 91 Регламенту Верховної Ради України.