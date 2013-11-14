У Чернівцях пограбували квартиру нардепа Москаля

Як повідомили УНІАН в Секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в Чернівецькій області, подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

За даними СЗГ, “повідомлення про крадіжку з квартири одного з народних депутатів Верховної Ради України надійшло до чергової частини УМВС в Чернівецькій області 14 листопада”.

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В міліції зазначають, що наразі проводяться заходи щодо розкриття цього злочину та затримання зловмисника, і звертаються до громадян з проханням, кому відома будь-яка інформація щодо скоєного, повідомити на спецлінію «102».

Між тим Москаль розповів Zaxid.Net, що з помешкання пропала шуба, ювелірні вироби, а також ікона. «Грошей у квартирі не було», – сказав він.

Москаль припустив, що у квартирі, ймовірно, шукали компромат на нього. «Моя квартира перерита вщент, залишилося хіба що зірвати паркет. Дивно, але мій іменний пістолет та дві рушниці не взяли», - додав він.