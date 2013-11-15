Захарченко дав доручення ліквідувати рейдерство

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС, таке доручення керівникам структурних підрозділів Захарченко дав на нараді.

Зокрема, як пояснили в МВС, інформація про осіб, які беруть на себе зобов’язання виступити посередниками у господарських судах або з арбітражними керуючими при «вирішенні питань» сумнівного характеру, відлякує потенційних інвесторів, а також негативно впливає на бізнес-середовище та інвестиційний клімат в державі.

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До Міністерства внутрішніх справ надходять непоодинокі звернення про спроби здійснення так званих «рейдерських атак», констатували в УЗГ, підкресливши, що подібним неправомірним діям сприяють особи, які пропонують виступити посередниками та «вирішити питання» протиправної зміни власника за допомогою рішень господарських судів.

«У результаті проведення подібних дій неправомірно змінюється власник майна, що викликає нарікання людей на бездіяльність органів влади, підриває довіру громадян до влади та дискредитує її в очах суспільства. Крім того, подібна ситуація негативно впливає на бізнесове середовище та інвестиційний клімат в державі», - наголосили в МВС.

У зв’язку з цим міністр внутрішніх справ і дав завдання керівникам структурних підрозділів розібратися в цій ситуації та вжити необхідних заходів для припинення такого негативного явища.