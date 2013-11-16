На Житомирщині активісти викопали танк Т-34

Наприкінці цього тижня у селі Турбівка Попільнянського району Житомирської області пошуковці розкопали серед поля у землі підбитий німцями танк Т-34 часів Великої Вітчизняної війни.

Про це УНІАН повідомили у сільраді Турбівки.

За словами Турбівського сільського голови Феодосія Масюка, танк виявили серед поля активісти пошукової організації «Обеліск». До понеділка тут планують завершити розкопки та віднайти рештки тіл загиблих воїнів.

Розкопки на кукурудзяному полі активісти пошукової організації проводили після вивчення відповідних архівних матеріалів.

Пошуковці припускають, що знайдені ними рештки танку можуть належати воякам танкової колони «Московський комсомолець».

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За даними пошуковців та істориків, танк був підбитий та залишився тут після боїв з німцями, що точилися у цих місцях у 1943-му році під час Житомирсько-Бердичівської наступальної операції.

У подальшому танк реставрують та передадуть до музею .

Довідка УНІАН. Під час Великої Вітчизняної війни Житомирсько-Бердичівська наступальна операція радянських військ першого Українського фронту була проведена з метою знищення Корсунь-Шевченківського угруповання супротивника. Операція також була частиною стратегічного наступу радянських військ на нацистів у Правобережній Україні .