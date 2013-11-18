Raiffeisen може продати Аваль - виконавчий директор

Це підтвердив виконавчий директор групи Карл Севелда, спілкуючись у Бухаресті з австрійськими журналістами, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Reuters.

«Ми постійно тестуємо середовища, в яких діємо, і ведемо переговори, але вирішуватимемо, коли прийде час», – сказав Севелда. «Звісно, деякі ринки перебувають під особливим наглядом», – додав він і наголосив, що зацікавлені сторони запитували про продаж «Авалю» «весь час».

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Raiffeisen Bank International потребує залучення близько двох мільярдів євро (або 2,7 мільярда доларів), щоб повернути Австрії надану в час кризи допомогу і виконати нові вимоги до капіталізації.

Raiffeisen Bank International розпочав бізнес в Україні у 2005 році, коли за 1,05 мільярда доларів купив банк «Аваль», який на той момент уже мав розгалужену систему обслуговування корпоративних і приватних клієнтів.

Інші банки австрійського походження зараз теж згортають свої підрозділи в Україні. Erste уже вийшов з цього ринку, Bank Austria розглядає можливість продажу свого українського підрозділу, «Укрсоцбанку».

Інвестори вказують на корупцію в Україні, а тепер побоюються ще й негативного впливу торговельної війна з Росією, яка обурена планами України укласти угоду про зону вільної торгівлі з ЄС.