Завтра в Україні буде прохолодно та сонячно

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 19 листопада опади не очікуються. Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с. Температура у західних областях і в південній частині вночі 0-5° тепла, на півдні Криму до 9°, вдень 7-12° тепла; на решті території вночі від 3° тепла до 2° морозу, на півночі Лівобережжя та в східних областях 1-6° морозу, вдень 3-8° тепла.

На тему: Метеорологи розповіли, якою буде зима

У Київській області завтра без опадів. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла.

У столиці також без опадів. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 5-7°.