Українців попросять звірити дані щодо власної нерухомості

Міністерство доходів і зборів у зв'язку з введенням податку на нерухомість відправило майже 678 тис. запрошень громадянам України з проханням до 31 грудня звірити дані щодо нерухомості, яка є їх власністю.

Про це УНІАН повідомила прес-служба міністерства

«Провести звірку громадяни за власним бажанням можуть аж до 31 грудня 2013 р. Якщо звірка не буде проведена, то податок нараховуватиметься згідно з тієї інформації, що є в Міндоходів», - попередила прес-служба, уточнивши, що вже більш як половина всіх запрошених скористалися правом звірки.

Згідно з повідомленням, під час звірки громадяни не тільки перевіряють відповідність своїх даних інформації, внесеній до бази даних Міндоходів, але й можуть визначити «пільгові» розміри майна.

«Згідно із законодавством, пільги зі сплати податку на нерухомість надаються, якщо сумарна площа житла не перевищує: для квартир - 120 кв. м, будинків - 250 кв. м, квартир і будинків - 370 кв. м», - уточнила прес-служба

Крім того, під час звірки громадяни можуть розрахувати суму податку на нерухомість, яку потрібно буде сплатити, що дозволить уникнути певних непорозумінь при сплаті нарахованих сум податку.

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Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2013 року в Україні набула чинності норма Податкового кодексу, згідно з якою житлова нерухомість, що перебуває у власності фізичних або юридичних осіб, включаючи нерезидентів, оподатковується. Проте Верховна Рада України перенесла термін введення і сплати податку на нерухомість аж до 31 грудня 2013 року - терміну завершення звірки всіх даних щодо об'єктів оподаткування і формування реєстру платників такого податку.

Президент України Віктор Янукович в серпні підписав закон, який передбачає відстрочення оподаткування нерухомості до 1 січня 2014 року і зміну визначення об'єкту оподаткування.

Об'єктом оподаткування є квартири і будинки, що перевищують площу в 120 кв. м і 250 кв. м, відповідно. Крім того, підлягає оподаткуванню сумарна площа квартири і будинку, якщо вона перевищує 370 кв. м. Ставка податку становить 1% від мінімальної зарплати для сумарної площі нерухомості від 370 кв. м до 740 кв. м і 2,7% - якщо вона перевищує 740 кв. м.

При цьому власне податок нараховується на кількість метрів, що перевищують «пільгове», не оподатковуване значення.

Не платять податок власники квартир, які не перевищують за площею 120 кв. м і будинків менш як 250 кв. м – незалежно від кількості таких будинків. Якщо у власності громадянина є квартира і будинок сумарною площею менш як 370 кв. м, податок також не сплачується. Разом з тим, «пільга» зі сплати податку знімається відразу ж, як тільки буде доведено факт одержання доходів з нерухомості – від здачі її в оренду, лізинг або використання в комерційних цілях.