ЮНЕСКО включила 200-річчя Шевченка до Календаря пам’ятних дат

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, 20 листопада у Парижі завершила роботу 37-а сесія Генеральної конференції ЮНЕСКО. Серед рішень, ухвалених вищим керівним органом Організації, для України непересічного значення має затвердження пропозиції нашої держави включити до Календаря пам’ятних дат ЮНЕСКО, до відзначення яких ця організація приєднуватиметься у 2014-2015 рр., 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка.

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Генеральна конференція ухвалила також позитивні рішення щодо запропонованих Україною інших ювілейних дат: 150-річчя від дня народження Павла Грабовського; 150-річчя від дня народження Михайла Коцюбинського; 200-річчя від дня народження Миколи Вербицького.