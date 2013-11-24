В Сербії почали будувати газогін в обхід України

На території Сербії розпочалося будівництво газопроводу «Південний потік», який планується прокласти в обхід України.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації «Газпрому».

«Сьогодні в Сербії (в районі с.Шайкаш, Южно-Бачсьий округ) відбулася урочиста церемонія зварювання першого стику сербської ділянки магістрального газопроводу

«Південний потік», - йдеться в повідомленні.

По відеозв`язку з «Будинку Рад» в Белграді в заході взяли участь голова правління ВАТ «Газпром » Олексій Міллер, Президент Республіки Сербія Томіслав Ніколіч, прем`єр -міністр Республіки Сербія Івіца Дачич, міністр енергетики Російської Федерації Олександр Новак і генеральний директор ДП «Сербиягаз» Душан Баятович.

«Слідом за Болгарією ми почали будівництво «Південного потоку» в Сербії. Проект має стратегічне значення для всієї Європи. Нова трансєвропейська газотранспортна система зніме актуальну проблему транзитних ризиків і забезпечить безперебійне постачання російським газом десятків тисяч європейських споживачів», - сказав Міллер.

Він переконаний, що «Південний потік» позитивно змінить енергетичну карту континенту і стане невід`ємним елементом системи енергобезпеки Європейського союзу.

Крім цього, він зазначив, що в Сербіі будівництво газопроводу додасть значний імпульс розвитку всієї газотранспортної системи і перетворить країну на великий центр транзиту, зберіганню та розподілу газу загальноєвропейського значення.

Міллер повідомив, що «Південний потік» прискорить інтеграційні та економічні процеси в регіоні, приверне до Сербії понад 1,5 млрд євро прямих інвестицій і створить на період будівництва більше 2,5 тис. робочих місць.

«Наступною країною, де буде розпочато будівництво «Південного потоку», стане Угорщина» , - сказав Міллер.

Крім цього Міллер і Баятич підписали Угоду про транспортування газу по газопроводу «Південний потік» на території Сербії.

Також сьогодні у «Будинку Рад» відбулася робоча зустріч Міллера і Президента Республіки Сербська Боснії і Герцеговини Мілорадо Додіка. Сторони обговорили хід підготовки міжурядової угоди між Російською Федерацією та Боснією і Герцеговиною про співпрацю в газовій галузі та у сфері електроенергетики.

Довідка УНІАН. «Південний потік» - глобальний інфраструктурний проект «Газпрому» з будівництва газопроводу потужністю 63 млрд куб м через акваторію Чорного моря в країни Південної і Центральної Європи з метою диверсифікації маршрутів експорту природного газу і виключення транзитних ризиків .Морська ділянка газопроводу «Південний потік» пройде по дну Чорного моря від компресорної станції (КС) «Російська» на російському узбережжі до узбережжя Болгарії. Протяжність ділянки складе більше 900 кілометрів, максимальна глибина - більше двох кілометрів. Протяжність сухопутної частини в Європі складе 1455 км. Сухопутна ділянка газопроводу пройде по територіях Болгарії, Сербії, Угорщини та Словенії.

Кінцева точка газопроводу - газовимірювальна станція Тарвізіо в Італії. Від основного маршруту будуть побудовані відводи в Хорватію і Республіку Сербська (державне утворення на території Боснії і Герцеговини). У листопаді 2012 року проект «Південний потік» перейшов в інвестиційну стадію.

У грудні 2012 року почалося будівництво газопроводу «Південний потік» в районі Анапа Краснодарського краю. 31 жовтня 2013 відбулася церемонія зварювання першого стику болгарської ділянки газопроводу в районі майданчика КС «Расово».