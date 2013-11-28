У Києві лихач розбив неправильно припарковані автомобілі (відео)

Незважаючи на червоне світло світлофора, водій спробував проскочити перехрестя. Однак не встиг, і сталося зіткнення з іншим авто, повідомляє ТСН.

Потім порушника відкинуло на машини, які припаркувалися прямо на самому перехресті. В результаті пошкоджено п'ять авто.