У Києві лихач розбив неправильно припарковані автомобілі (відео)
11:09, 28 листопада 2013Суспільство
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У Київі на перехресті вулиць Горького та Жилянської сталася ДТП за участю п'яти машин.
Незважаючи на червоне світло світлофора, водій спробував проскочити перехрестя. Однак не встиг, і сталося зіткнення з іншим авто, повідомляє ТСН.
Потім порушника відкинуло на машини, які припаркувалися прямо на самому перехресті. В результаті пошкоджено п'ять авто.
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